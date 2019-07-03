ВТБ расширяет сеть отделений в Петербурге

ВТБ открыл новый офис по обслуживанию физических лиц в Петербурге. В новом отделении рядом со станцией метро «Рыбацкое» клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг: от открытия вкладов и накопительных счетов до оформления банковских карт и потребительских кредитов. Здесь же можно подать заявку на получение ипотечного кредита, а также подключиться к дистанционным сервисам банка, которые позволят в дальнейшем проводить большинство банковских операций онлайн.

Кроме того, в офисе установлены два банкомата, с помощью которых клиенты круглосуточно могут проводить необходимые операции, платежи, переводы, пополнение счета, внесение ежемесячного платежа по кредитам, снятие наличных и прочее.

«Программа развития филиальной сети ВТБ в этом году включает 60 отделений в крупных и небольших городах России. В выборе локаций мы ориентируемся на потребности клиентов. Одной из них является возможность получать банковские услуги рядом с домом, поэтому особое внимание мы уделяем жилым районам», – прокомментировал Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Рыбацкое активно развивается, и для удобства жителей района мы открыли новый офис в мини-формате, где можно совершить основные операции и получить консультацию по всем вопросам обслуживания. Этот формат хорошо себя зарекомендовал среди наших клиентов, и мы планируем использовать его для расширения сети в других районах Санкт-Петербурга наряду с более крупными отделениями», − отметил Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти.

Новое отделение банка ВТБ расположено по адресу: улица Прибрежная, 18. Режим работы − по будням с 10:00 до 19:00.