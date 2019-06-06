ВТБ и группа компаний КВС развивают сотрудничество в сфере жилищного строительства

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках вступающих в силу с 1 июля 2019 года изменений 214-ФЗ о переходе на схему продаж с использованием счетов эскроу.



Среди совместных направлений дальнейшей работы ВТБ и группы КВС – финансирование действующих проектов по возведению планируемых очередей, а также новые инициативы застройщика.



Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Группа компаний «КВС» является одним из лидеров рынка жилищного строительства Северной столицы. Компания демонстрирует высокое качество выполнения строительных работ и принятых на себя финансовых обязательств, имеет надежную репутацию как среди партнеров, так и среди тысяч семей, приобретающих жилье в новых домах. Мы планируем дальнейшее расширение нашего сотрудничества и будем оказывать поддержку реализации проектов «КВС», тем самым содействуя развитию сферы жилищного строительства».



«С 1 июля 2019 года все расчеты между застройщиками и гражданами пойдут через эскроу-счета в уполномоченных банках. Надежность банка-партнера является главным условием успешной работы застройщика в новых условиях. Для ГК «КВС» – это банк ВТБ, многолетний партнер в реализации строительных проектов. При финансовой поддержке банка нашей компанией возводятся крупные жилые комплексы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такие как «Новое Сертолово», «Ясно.Янино», «Континенты». Уверены, продолжение нашего партнерства воплотит в жизнь многие другие проекты, которые позволят реализовать планы тысячей петербуржцев по улучшению жилищных условий», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК «КВС» Сергей Ярошенко.