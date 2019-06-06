  • 7 Июнь 2019
USD 01.06.2019 65.3834 +0.3251
USD ММВБ 00:05 64.9889  
EUR 01.06.2019 72.8436 +0.4207
EUR ММВБ 00:05 73.3436  
Нефть($) 06.06.2019 62.32 +2.86
Нефть(p) 06.06.2019 4074.69 +206.32

ВТБ и группа компаний КВС развивают сотрудничество в сфере жилищного строительства

Автор:


© Фото: vk.com/stroit_kvs

Темы дня

Организации сотрудничают по финансированию проектов по возведению планируемых очередей.

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках вступающих в силу с 1 июля 2019 года изменений 214-ФЗ о переходе на схему продаж с использованием счетов эскроу.

Среди совместных направлений дальнейшей работы ВТБ и группы КВС – финансирование действующих проектов по возведению планируемых очередей, а также новые инициативы застройщика.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Группа компаний «КВС» является одним из лидеров рынка жилищного строительства Северной столицы. Компания демонстрирует высокое качество выполнения строительных работ и принятых на себя финансовых обязательств, имеет надежную репутацию как среди партнеров, так и среди тысяч семей, приобретающих жилье в новых домах. Мы планируем дальнейшее расширение нашего сотрудничества и будем оказывать поддержку реализации проектов «КВС», тем самым содействуя развитию сферы жилищного строительства».

«С 1 июля 2019 года все расчеты между застройщиками и гражданами пойдут через эскроу-счета в уполномоченных банках. Надежность банка-партнера является главным условием успешной работы застройщика в новых условиях. Для ГК «КВС» – это банк ВТБ, многолетний партнер в реализации строительных проектов. При финансовой поддержке банка нашей компанией возводятся крупные жилые комплексы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такие как «Новое Сертолово», «Ясно.Янино», «Континенты». Уверены, продолжение нашего партнерства воплотит в жизнь многие другие проекты, которые позволят реализовать планы тысячей петербуржцев по улучшению жилищных условий», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК «КВС» Сергей Ярошенко.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА

    Только в Петербурге подъезд называют парадной, и порой она выглядит, как настоящее произведение искусства. «Санкт-Петербург.ру» собрал адреса самых необычных из них.

    читать далее →

    «Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга

    На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.

    читать далее →

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram