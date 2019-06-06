ВТБ и группа компаний КВС развивают сотрудничество в сфере жилищного строительства

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках вступающих в силу с 1 июля 2019 года изменений 214-ФЗ о переходе на схему продаж с использованием счетов эскроу.
Среди совместных направлений дальнейшей работы ВТБ и группы КВС – финансирование действующих проектов по возведению планируемых очередей, а также новые инициативы застройщика.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Группа компаний «КВС» является одним из лидеров рынка жилищного строительства Северной столицы. Компания демонстрирует высокое качество выполнения строительных работ и принятых на себя финансовых обязательств, имеет надежную репутацию как среди партнеров, так и среди тысяч семей, приобретающих жилье в новых домах. Мы планируем дальнейшее расширение нашего сотрудничества и будем оказывать поддержку реализации проектов «КВС», тем самым содействуя развитию сферы жилищного строительства».
«С 1 июля 2019 года все расчеты между застройщиками и гражданами пойдут через эскроу-счета в уполномоченных банках. Надежность банка-партнера является главным условием успешной работы застройщика в новых условиях. Для ГК «КВС» – это банк ВТБ, многолетний партнер в реализации строительных проектов. При финансовой поддержке банка нашей компанией возводятся крупные жилые комплексы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такие как «Новое Сертолово», «Ясно.Янино», «Континенты». Уверены, продолжение нашего партнерства воплотит в жизнь многие другие проекты, которые позволят реализовать планы тысячей петербуржцев по улучшению жилищных условий», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК «КВС» Сергей Ярошенко.
ВТБ и группа компаний КВС развивают сотрудничество в сфере жилищного строительства
© Фото: vk.com/stroit_kvs
Темы дня
- Вепсский лес на краю Ленобласти: ледниковые озера и редкие животные
- «Чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать»: цифровое сопротивление Павла Дурова
- Возрождение и сила духа: что такое Ураза-байрам и как его празднуют в Петербурге
- Не хуже «Секретных материалов»: топ-7 сериалов про пришельцев и инопланетян
Организации сотрудничают по финансированию проектов по возведению планируемых очередей.
В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» (входит в ГК «КВС») Сергей Ярошенко подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках вступающих в силу с 1 июля 2019 года изменений 214-ФЗ о переходе на схему продаж с использованием счетов эскроу.
Все новости рубрики
- ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Архангельской областьюПовышение качества и доступности банковских услуг – одно из главных направлений деятельности властей региона.
- Выручка сети оптоклубов «РЯДЫ» в первом квартале увеличилась на 9%, за прошлый год показатель вырос в полтора разаСредний чек в первом квартале составил 3172 рубля, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
- ВТБ развивает сотрудничество с риелторамиВыдачи ипотеки банка ВТБ в Петербурге и Ленобласти за четыре месяца 2019 года составили 19,5 млрд рублей.
- Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2019 года составила 1.3 млрд рублейНа 1 апреля 2019 года банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков.
- Банк «Санкт-Петербург» выдаст 120 млн долларов ГК «Содружество» для увеличения объемов российского экспорта сельскохозяйственной продукцииГК «Содружество» является крупнейшим переработчиком семян масличных культур в странах СНГ и Европы.
- 06 июня 2019, 18:50
- Камень цвета неба и золотой шелк: новая жизнь Лионского зала в Екатерининском дворцеВ государственном музее-заповеднике «Царское Село» 5 июня состоялась торжественная церемония открытия Лионского зала, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Для музея это знаменательное событие, ведь спустя 74 года после войны зал вновь обрел свое прежнее великолепие и занял привычное ему место в анфиладе дворца. Проект возрождения был реализован благодаря поддержке ПАО «Газпром» и французского фонда ENGIE.
- 05 июня 2019, 17:48
- Почувствовать соль на губах: в Кронштадте собираются открыть самый большой остров-музей в миреНа борту теплохода «Рэдиссон» по маршруту Петербург – Кронштадт 2 июня состоялся пресс-тур, посвященный презентации и запуску программы по созданию туристического проекта «Кронштадт. Остров фортов». О проекте, фортах и том, почему они были закрыты, – в материале «Санкт-Петербург.ру».
|
следующая
- Банк «Санкт-Петербург» внедрил бесконтактную технологию в сети банкоматовСервис доступен для карт платежной системы Mastercard, выпущенных любыми банками.
- Дмитрий Шагардин назначен генеральным директором УК «БСПБ Капитал» и займется расширение деятельности УК в приоритетных регионахООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- Банк «Санкт-Петербург» запустил акцию «Бизнесу лучше здесь»Чтобы стать участником акции, достаточно зарезервировать счет онлайн в Личном кабинете на сайте банка.
- Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Кристина Миронова победила в конкурсе «Деловые женщины»Победительниц конкурса определяет независимое профессиональное жюри из выдающихся представителей деловых и академических кругов.
- Банк «Санкт-Петербург» расширил функционал Единой карты петербуржцаТеперь держатели карт могут пользоваться платежными сервисами Mir Pay и Samsung Pay.
- Топ-7 мест, где дешевле и уютнее играть в боулинг в ПетербургеСобрали лучшие боулинг-клубы Северной столицы. Главные критерии – цена, целостность инвентаря и расположение.
- «Боги, любовь и увядание»: интересные факты о Египетском доме на Зaхaрьевской«Санкт-Петербург.ру» рассказывает историю Египетского дома: чьи лица изображены на колоннах, что находится над головой Ра, почему в руках бога Солнца «крукс ансата» и где нужно целоваться.
|
|
следующая
- 03.06
- Картина дня: новые разметки перед «зебрами» и изъятие у петербуржцев импортных продуктов на границе
Лучшее в Петербурге
Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА
Только в Петербурге подъезд называют парадной, и порой она выглядит, как настоящее произведение искусства. «Санкт-Петербург.ру» собрал адреса самых необычных из них.
«Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга
На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.
Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга
Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.
Как это сделанонаписать письмо
Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге
С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади
Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?