ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на взаимодействие сторон в реализации экономической, инвестиционной и социальной политик в Архангельской области. В частности, банк и правительство региона намерены развивать сотрудничество по направлениям поддержки инновационного развития промышленного комплекса Поморья, технического перевооружения и модернизации производств. Соглашение также предусматривает партнерство в области развития системы кредитования и банковской инфраструктуры.

Денис Бортников отметил, что подписанный документ будет содействовать укреплению взаимодействия банка ВТБ и правительства Архангельской области в реализации значимых для региона проектов, в том числе в рамках мер государственной поддержки, а также в содействии развитию сегмента малого и среднего бизнеса. «Мы обслуживаем в регионе свыше 2,2 тыс. предприятий МСБ различных отраслей – лесной и деревообрабатывающей промышленности, торговли, а также жилищного и коммерческого строительства. Наш кредитно-гарантийный портфель в этом сегменте на 1 мая составляет 6,8 млрд рублей, а портфель привлечения – 2,9 млрд рублей. Мы готовы наращивать сотрудничество с бизнес-сообществом Архангельской области, укрепляя экономику региона», – подчеркнул он.

«Повышение доступности и качества банковских услуг для населения, для реального сектора экономики – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона. Подписанное сегодня соглашение с одним из крупнейших российских банков направлено на развитие партнерства и долгосрочное сотрудничество. Уверен, что реализация наших планов даст дополнительный импульс экономическому и социальному развитию области», – отметил Игорь Орлов.