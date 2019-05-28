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ВТБ развивает сотрудничество с риелторами

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Выдачи ипотеки банка ВТБ в Петербурге и Ленобласти за четыре месяца 2019 года составили 19,5 млрд рублей.

Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны намерены развивать деловые отношения между участниками регионального рынка недвижимости.

Документ предусматривает взаимные консультации по правовым и организационным вопросам, проведение исследований рынка недвижимости, круглых столов, семинаров и клиентских мероприятий.

Важным аспектом сотрудничества также станут партнерские программы между членами Ассоциации и ВТБ. В настоящее время банк уже предоставляет агентствам, входящим в Ассоциацию, специальные условия по ипотечному кредитованию.

«ВТБ первым на рынке развивает активное сотрудничество с региональными ассоциациями риелторов. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития и совершенствования процессов ипотечного кредитования. Мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит граждан России наиболее выгодными условиями при оформлении ипотеки. Поэтому до конца текущего года мы планируем заключить подобные соглашения и в других крупных регионах», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ.

«Банк ВТБ – один из ключевых участников ипотечного рынка и стратегический партнер Ассоциации риелторов. Мы считаем подписание соглашения с ВТБ знаковым событием 2019 года, так как заинтересованы в совместной работе по развитию цивилизованного рынка недвижимости», – прокомментировал Игорь Горский, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выдачи ипотеки банка ВТБ в Петербурге и Ленобласти за четыре месяца 2019 года составили 19,5 млрд рублей, что на 38% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель с начала года увеличился на 8% и на 1 мая составил более 128 млрд рублей.

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