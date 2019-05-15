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Олег Барков возглавил компанию «ВТБ Недвижимость»

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© Фото: pixabay.com

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Он будет отвечать за операционную деятельность компании, а также за реализацию текущих программ и формирование портфеля новых девелоперских проектов.

Олег Барков назначен на должность генерального директора ООО «ВТБ Недвижимость», входящего в группу ВТБ. Олег Барков является известным девелопером, обладающим многолетним опытом работы в банковском, девелоперском и консалтинговом бизнесе.

На счету Олега Баркова успешное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными консалтинговыми компаниями в области недвижимости, а также реализация более 30 проектов жилищного девелопмента общей площадью около 500 000 м2. Среди них такие известные в Петербурге проекты, как элитные жилые комплексы «Новая звезда», «Дом Ле Грандъ», «Морской 28», «Морской 30» и другие. Был Генеральным консультантом таких знаковых проектов, как «Охта-центр» (девелопер – ОДЦ Газпромсити, в настоящее время проект известен как «Лахта-Центр»), «Набережная Европы» и «Невская Ратуша» (девелопер – ВТБ Девелопмент).

На должности генерального директора ООО «ВТБ Недвижимость» Олег Барков будет отвечать за операционную деятельность компании, а также за реализацию текущих программ и формирование портфеля новых девелоперских проектов.

Олег Барков родился 16 июля 1964 года в городе Мурманск. В 1988 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-системотехник». В 1993 году окончил факультет переподготовки управляющих кадров ФИНЭКа по специальности «экономист». В 2009 году прошел переподготовку по программе MBA. С 1992 по 1994 год работал в АКБ «Россия» начальником отдела внешних подразделений, с 1994 по 1997 год – заместителем председателя правления Северного морского банка, с 1998 по 2000 год – исполнительным директором ЗАО «Руста».

В строительной сфере Олег Барков начал работать с 2000 года на позиции директора по развитию холдинга «RBI / Северный город». В 2002 году был назначен директором по развитию ЗАО «Петербургстрой-Skanska». В период с 2006 по 2016 год занимал позиции генерального директора ЗАО «Найт Фрэнк СПб» и ООО «Ханса СПб Девелопмент» (СЕО Группы компаний «Ханса»). В 2010 году был признан персоной года по версии CRE St. Petersburg and Federal Awards, в 2016 году вошел в номинацию «Топ-100 лучших менеджеров Санкт-Петербурга» по версии газеты «Деловой Петербург».

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