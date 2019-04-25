ВТБ обеспечил запуск кампусного приложения Единой карты петербуржца

ВТБ начал выпуск Единой карты петербуржца (ЕКП) с кампусным приложением для студентов и преподавателей Северо-Западного института управления РАНХиГС. Она будет использоваться для зачисления стипендий и зарплат, льготного проезда учащихся, а также для доступа к инфраструктуре вуза.

Первыми держателями Единой карты петербуржца, выпущенной банком ВТБ, стали студенты и преподаватели института. Более 120 человек могут использовать ее в качестве пропуска на территорию вуза, а также электронного читательского билета в библиотеке.

Карта обеспечит универсальный доступ к информационным системам академии. Это позволит применять ее для контроля посещаемости занятий и рабочего времени.

«Кампусное решение ВТБ зарекомендовало себя как эффективный и безопасный инструмент для развития образовательных сервисов и улучшения качества коммуникаций в учебном заведении. Мы рады принимать участие в запуске и дальнейшем развитии приложения Единой карты петербуржца. Уверен, она станет удобным инструментом в повседневной жизни студентов Северной столицы», − прокомментировал Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Единая карта петербуржца – электронная смарт-карта, которая объединяет в себе все банковские услуги, скидки и бонусы, а также проездной билет и носитель электронной подписи. Она выпускается бесплатно на базе национальной платежной системы «Мир». ВТБ начнет прием заявлений на выпуск ЕКП 6 мая 2019 года.