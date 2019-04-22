ВТБ завершил пилотный проект с петербургским стартапом

Банк ВТБ подвел итоги первого корпоративного акселератора в партнерстве с GenerationS. Участие приняли 12 технологических стартапов. Четыре пилотных проекта уже завершены, в том числе с компанией Data Fabric из Петербурга, которая разрабатывает специализированные решения для аналитики благонадежности контрагентов и дополнительного сбора информации о клиентах на основе анализа широкого спектра перекрестных взаимосвязей. В рамках пилота в ВТБ был разработан алгоритм оценки контрагентов, которым в будущем смогут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты банка. По результатам пилота планируется продолжение сотрудничества.

Также завершены пилотные проекты со стартапами Synpatic, RebusLab и Freshdoc. Сервис Synpatic позволяет определить эмоции и индекс лояльности клиента с использованием машинного обучения. В рамках тестирования в ВТБ был проведен анализ аудиозаписей телефонных разговоров с корпоративными клиентами в департаменте транзакционного бизнеса. Вопрос о продолжении сотрудничества сейчас рассматривается.

Компания RebusLab разработала решение АИСТ, которое позволяет анализировать информацию в привязке к геоданным и строить на ее основе скоринговые модели. В рамках пилотного проекта в ВТБ была проанализирована эффективность офисов в Москве и Новосибирске. Результатом стало создание скор-карты лучших мест для размещения отделений по обслуживанию розничного массового сегмента, оценка текущего положения размещения отделений сети, а также сделана визуализация управленческой отчетности.

Решение Freshdoc позволяет быстро создавать шаблоны юридических документов. В рамках тестирования сервиса был разработан формат шаблона кредитного соглашения.

Один проект запущен в эксплуатацию. Стартап WantResult, разработавший технологию лидогенерации, уже начал сотрудничество с ВТБ в направлении привлечения компаний малого и среднего бизнеса – с командой проекта подписан договор.

Еще семь стартапов находятся на этапе пилотирования. Проекты тестируются как во внутренних бизнес-процессах ВТБ, так и в качестве продуктов и сервисов для клиентов банка.

«Корпоративный акселератор – это первый опыт системной работы ВТБ с технологическими стартапами. Нам удалось привлечь несколько заинтересованных бизнес-подразделений в качестве внутренних заказчиков. Те пилоты, которые к этому моменту завершены, получили высокую оценку экспертов банка. Мы фокусируемся на поиске и тестировании технологий, которые помогают решить реальные задачи банка и предложить нашим клиентам новые сервисы и продукты», – говорит Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ.1