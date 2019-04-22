  • 23 Апрель 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 00:05 63.9483  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 00:05 71.9094  
Нефть($) 22.04.2019 74.13 +2.84
Нефть(p) 22.04.2019 4749.42 +190.78

ВТБ завершил пилотный проект с петербургским стартапом

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Поиск и тестирование новых технологий помогает клиентам банка получать новые сервисы и продукты.

Банк ВТБ подвел итоги первого корпоративного акселератора в партнерстве с GenerationS. Участие приняли 12 технологических стартапов. Четыре пилотных проекта уже завершены, в том числе с компанией Data Fabric из Петербурга, которая разрабатывает специализированные решения для аналитики благонадежности контрагентов и дополнительного сбора информации о клиентах на основе анализа широкого спектра перекрестных взаимосвязей. В рамках пилота в ВТБ был разработан алгоритм оценки контрагентов, которым в будущем смогут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты банка. По результатам пилота планируется продолжение сотрудничества.

Также завершены пилотные проекты со стартапами Synpatic, RebusLab и Freshdoc. Сервис Synpatic позволяет определить эмоции и индекс лояльности клиента с использованием машинного обучения. В рамках тестирования в ВТБ был проведен анализ аудиозаписей телефонных разговоров с корпоративными клиентами в департаменте транзакционного бизнеса. Вопрос о продолжении сотрудничества сейчас рассматривается.

Компания RebusLab разработала решение АИСТ, которое позволяет анализировать информацию в привязке к геоданным и строить на ее основе скоринговые модели. В рамках пилотного проекта в ВТБ была проанализирована эффективность офисов в Москве и Новосибирске. Результатом стало создание скор-карты лучших мест для размещения отделений по обслуживанию розничного массового сегмента, оценка текущего положения размещения отделений сети, а также сделана визуализация управленческой отчетности.

Решение Freshdoc позволяет быстро создавать шаблоны юридических документов. В рамках тестирования сервиса был разработан формат шаблона кредитного соглашения.

Один проект запущен в эксплуатацию. Стартап WantResult, разработавший технологию лидогенерации, уже начал сотрудничество с ВТБ в направлении привлечения компаний малого и среднего бизнеса – с командой проекта подписан договор.

Еще семь стартапов находятся на этапе пилотирования. Проекты тестируются как во внутренних бизнес-процессах ВТБ, так и в качестве продуктов и сервисов для клиентов банка.

«Корпоративный акселератор – это первый опыт системной работы ВТБ с технологическими стартапами. Нам удалось привлечь несколько заинтересованных бизнес-подразделений в качестве внутренних заказчиков. Те пилоты, которые к этому моменту завершены, получили высокую оценку экспертов банка. Мы фокусируемся на поиске и тестировании технологий, которые помогают решить реальные задачи банка и предложить нашим клиентам новые сервисы и продукты», – говорит Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ.1

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.04.19
    Напольная плитка
    15.04.19
    Ресторанный сегмент пополнился еще одним агрегатором. iFoodService объединил в одном приложении бронирование, доставку блюд, электронное меню и кэш-бэк
    11.04.19
    В Петербурге – весенний бум на мытье окон
    11.04.19
    Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование
    11.04.19
    Корпусная мебель в магазине Fcase.ru: ведущие бренды и конкурентоспособные цены
    05.04.19
    Гинекология
    03.04.19
    Оформление лицензии ФСБ на гостайну: основные этапы
    03.04.19
    Три этапа оформления атомной лицензии Ростехнадзора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram