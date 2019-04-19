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ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан лучшей российской компанией по управлению активами

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© Фото: pixabay.com

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Рейтинг был составлен авторитетным британским журналом EMEA Finance.

ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан «Лучшей компанией по управлению активами в России» по версии авторитетного британского журнала EMEA Finance. Управляющая компания является бессменным лидером в этой номинации с 2013 года.

«Награда EMEA Finance Europe Banking Awards – это результат высокого профессионализма и эффективной работы нашей команды. На данный момент ВТБ Капитал Управление Инвестициями является крупнейшей управляющей компанией России по объему активов, который по итогам I квартала 2019 года превысил 826 млрд рублей. Мы рады, что наша работа по достоинству отмечена мировым финансовым сообществом. Безусловно, мы продолжим развивать наш бизнес, расширять линейку продуктов и делать процесс инвестирования еще более удобным и понятным для наших клиентов», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ.

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