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ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами

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© Фото: pixabay.com

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Клиенты смогут работать с акциями зарубежных компаний на Санкт-Петербургской бирже.

Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут покупать и продавать акции зарубежных компаний на Санкт-Петербургской бирже. На данный момент им доступны порядка 700 иностранных ценных бумаг. Все торговые операции с такими эмитентами заключаются в рамках российского законодательства. Торговля на Санкт-Петербургской бирже не требует перевода средств на другие площадки и осуществляется с одного брокерского счета.

Проводить торги можно через платформу «ВТБ Мои Инвестиции», понятный функционал которой удобен и начинающим инвесторам. Клиентам доступны услуги первого в России аккредитованного робоэдвайзера, предоставляющего профессиональные рекомендации экспертов ВТБ Капитал Инвестиции. Он помогает инвесторам самостоятельно сформировать индивидуальный портфель в соответствии с инвестиционным профилем, отслеживает динамику и при необходимости предлагает приобрести более выгодные бумаги. Также подавать поручения на сделки клиенты могут через системы интернет-трейдинга OnlineBroker и QUIK или по телефону.

«С повышением финансовой грамотности населения растет и интерес к иностранным ценным бумагам. Сотрудничество с Санкт-Петербургской биржей – это важный шаг в развитии бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, благодаря которому удалось расширить список инвестиционных инструментов. В дальнейшем мы планируем принимать зарубежные акции в качестве обеспечения, а также развивать аналитическую поддержку по иностранным компаниям. Уверен, что это поможет нашим клиентам реализовывать еще более эффективные стратегии», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

Евгений Сердюков, генеральный директор Санкт-Петербургской биржи, заявил, что рад приветствовать клиентов ВТБ.

«Надеемся, они откроют для себя все преимущества вложений в иностранные ценные бумаги. В свою очередь мы стараемся предоставить инвесторам выбор из максимально возможного списка инструментов. Сейчас на бирже представлены американские, азиатские, индийские, латиноамериканские и европейские эмитенты. В планах на текущий год – увеличить количество бумаг на торгах как минимум вдвое», – сказал он.

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