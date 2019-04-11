  • 12 Апрель 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 23:18 64.5382  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 23:18 72.7136  
Нефть($) 11.04.2019 70.94 0.95
Нефть(p) 11.04.2019 4688.55 +69.83

Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России

Автор:


© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Темы дня

Программа помогает клиентам самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель.

Сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Соответствующее разрешение было выдано Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Робоэдвайзер помогает клиентам самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель, который состоит из акций, облигаций и паев индексных фондов. После заполнения онлайн-анкеты, сервис автоматически определяет риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточняет сумму и валюту вложений и рекомендует набор ценных бумаг. Кроме того, в режиме реального времени он отслеживает состояние портфеля и, в случае необходимости, предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. При этом все сделки клиент заключает самостоятельно.

Методика формирования индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвестиционного консультирования на платформе.

«Среди брокерских приложений у нашего робоэдвайзера нет аналогов, поддерживающих как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Для нас большая честь стать первой в России аккредитованной платформой с данным сервисом. Уверен, это сделает работу в «ВТБ Мои Инвестиции» еще более удобной и поможет розничным инвесторам увеличить свой капитал. По нашим прогнозам, в ближайшее время робоэдвайзером будут пользоваться более 150 тыс. наших клиентов», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

С момента запуска в «ВТБ Мои Инвестиции» работают более 55 тыс. пользователей, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 750 млрд рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Как дешевле, как удобнее: все об общественном транспорте в Петербурге

    Широкая сеть общественного транспорта охватывает не только центральную часть, но и пригороды, а также соседние города. «Санкт-Петербург.ру» составил полный список всех видов общественного транспорта Северной столицы и разобрался, как он устроен.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.04.19
    В Петербурге – весенний бум на мытье окон
    11.04.19
    Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование
    11.04.19
    Корпусная мебель в магазине Fcase.ru: ведущие бренды и конкурентоспособные цены
    05.04.19
    Гинекология
    03.04.19
    Оформление лицензии ФСБ на гостайну: основные этапы
    03.04.19
    Три этапа оформления атомной лицензии Ростехнадзора
    01.04.19
    Новый магазин натуральной косметики и товаров для здоровья открылся в Петербурге
    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram