ВТБ на четверть увеличил выдачи автокредитов в Петербурге

ВТБ за январь-февраль 2019 года нарастил объем автокредитования в Петербурге на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые два месяца 2019 года ВТБ выдал в Петербурге 1 тыс. автокредитов на сумму более 920 млн рублей. Основная доля сделок пришлась на новые автомобили – 70% в общей выдаче. По сравнению с январем-февралем прошлого года доля этого сегмента в продажах выросла на 5%.

Самыми популярными марками у петербургских клиентов ВТБ в этом году стали Hyundai, Lada, Mitsubishi, Kia, Ford. Средняя стоимость автомобиля, приобретенного в кредит, составила 1,3 млн рублей, средняя сумма кредита – 920 тыс. рублей.

ВТБ предоставляет кредиты на новые и подержанные (не старше 10 лет) легковые автомобили отечественного и иностранного производства, а также коммерческий транспорт и мототехнику.