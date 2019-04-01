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НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии

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© Фото: pixabay.com

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Теперь клиенты могут обратиться не только в фонд, но и в любой розничный офис банка ВТБ.

ВТБ Пенсионный фонд расширяет сеть офисов для подачи заявления на оформление негосударственной пенсии. Теперь клиенты могут обратиться не только в фонд, но и в любой розничный офис банка ВТБ на территории всей страны.

«При выборе НПФ мы всегда рекомендуем клиентам обращать внимание на несколько ключевых критериев. Среди них – доступность услуг фонда как на этапе заключения, так и сопровождения договора. Еще одним важным фактором является развитость инфраструктуры. Благодаря партнерству с банком ВТБ, сеть которого насчитывает порядка 1,4 тыс. офисов, наши клиенты могут экономить свое время и деньги, в том числе при подаче заявлений», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Для оформления негосударственной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд необходимо предоставить паспорт и справку из ПФР, которая подтверждает достижение пенсионного возраста.

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