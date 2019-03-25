  • 26 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 64.1112  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 72.4276  
Нефть($) 25.03.2019 67.33 +0.61
Нефть(p) 25.03.2019 4449.96 +47.03

ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

С 25 марта банк ВТБ улучшил условия по бонусной опции «Заемщик» и расширил ее действия на кредитные карты. Теперь клиенты, совершая привычные ежедневные транзакции, могут снизить процентную ставку по кредитной карте на 10 п.п. – до 16%.

Опция доступна для всех владельцев кредитной «Мультикарты», в том числе клиентов «Привилегии» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по кредитной карте.

«Мы запустили опцию «Заемщик» несколько месяцев назад, но уже видим растущий интерес к ней со стороны клиентов. Она дает возможность самостоятельно снижать процент по кредитам и не переплачивать. В связи с этим мы расширили ее возможности и на кредитные карты. Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке. Новая опция будет интересна, прежде всего, владельцам карт, которые активно пользуются кредитным лимитом», – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Клиенты, выбравшие опцию «Заемщик», также могут снизить процентную ставку по кредитам наличными на 3 п.п., по ипотеке – на 0,6 п.п. Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

В настоящее время кредитная «Мультикарта» с грейс-периодом 101 день позволяет снимать или переводить средства без комиссии в первые семь дней после ее получения. Обслуживание карты бесплатно при совершении транзакций на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram