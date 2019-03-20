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ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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За первые два месяца 2019 года ВТБ выдал более 200 тыс. кредитов наличными.

По итогам первых двух месяцев 2019 года ВТБ выдал более 200 тыс. кредитов наличными на общую сумму 150 млрд рублей. Данный результат является рекордным за всю историю банка, и в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 марта превысил 1,2 трлн рублей. Доля ВТБ на рынке в данном сегменте, по расчетам банка на основе данных Frank Research Group, превышает 21%.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых.

«В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на розничном рынке. Сегодня каждый пятый кредит оформлен в ВТБ. Мы показываем рекордные для банка показатели кредитования и намерены в этом году нарастить продажу кредитов наличными на 12% относительно результатов 2018 года», – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

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