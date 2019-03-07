ВТБ Факторинг удвоил финансирование предприятий Северо-Запада

В 2018 году ВТБ Факторинг профинансировал компании Северо-Западного Федерального округа на общую сумму 81,5 млрд рублей, что в два раза больше показателя за 2017 год. Общее количество оплаченных поставок составило 270 тысяч.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

«В прошлом году мы разработали индивидуальные финансовые решения под потребности конкретного бизнеса и вышли в новые клиентские сегменты. Это позволило значительно нарастить объемы бизнеса, а также привлечь новых партнеров», – отметил Андрей Голованев, руководитель дирекции продаж «Северо-Запад» компании ВТБ Факторинг.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.