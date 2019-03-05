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Кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 80 млрд рублей

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© Фото: pixabay.com

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Портфель привлеченных средств в этом сегменте превысил 181,4 млрд рублей.

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса в Петербурге и Ленобласти по итогам 2018 года увеличился на 22% и составил 81 млрд рублей. Портфель привлеченных средств в этом сегменте превысил 181,4 млрд рублей. При этом объем срочного привлечения по итогам года вырос на 21% − до 104,3 млрд.

Наибольшие доли в отраслевой структуре кредитного портфеля занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства (29%) и торговли (23%). Существенный объем приходится на предприятия сельского хозяйства, транспорта и инфраструктурного строительства, машиностроения и других отраслей региональной экономики.

Документарный портфель предприятий малого и среднего бизнеса (выданные банком гарантии и открытые аккредитивы) по итогам года составил 26,3 млрд рублей.

«Сегмент малого и среднего бизнеса − один из приоритетных для банка ВТБ. В Петербурге и Ленобласти у нас более 60 тыс. клиентов СМБ. В 2018 году по темпам роста кредитования этого направления ВТБ в регионе уверенно опередил рынок. Мы делаем большой упор на развитие работы с этим сегментом, особенно с малым бизнесом. Наша цель – стать банком первого выбора для предпринимателей», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

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