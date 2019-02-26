  • 27 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.2090  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.0148  
Нефть($) 26.02.2019 65.39 +1.11
Нефть(p) 26.02.2019 4321.74 +79.83

ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

За 2018 год в рамках этой программы клиенты оформили более 43 тыс. кредитов на сумму 83,6 млрд рублей.

ВТБ по итогам 2018 года стал абсолютным лидером рынка рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. За прошлый год в рамках этой программы клиенты оформили более 43 тыс. кредитов на сумму 83,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека».

По сравнению с 2017 годом объем выдачи по программе рефинансирования увеличился в два раза. Только в декабре этой услугой воспользовались порядка 5,5 тыс. ипотечных заемщиков, оформивших кредиты на сумму свыше 10 млрд рублей. За весь 2018 год доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила 12,44%.

На первичном рынке недвижимости Москвы и области средняя сумма в рамках рефинансирования составила около 3,6 млн руб., в других регионах – порядка 1,7 млн На рынке готовых объектов – 4,3 и 1,8 млн рублей, соответственно. Средний срок кредита зафиксирован на уровне 17 лет, фактический срок выплаты – 7 лет, средний размер первоначального взноса - порядка 30-35% от стоимости квартиры.

Кредит в рамках программы рефинансирования в ВТБ доступен по ставке от 10,1% годовых. Также заемщики могут получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода. Рефинансирование кредита доступно при приобретении квартиры в новостройке или на рынке готового жилья.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram