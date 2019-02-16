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ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Клиентская база в рамках «Привилегии» выросла с 430 до 478 тыс. человек.

По итогам 2018 года портфель активов под управлением ВТБ в сегменте «Привилегия» вырос на 340 млрд рублей, превысив 1,4 трлн рублей. Доля банка на рынке состоятельных клиентов за прошлый год выросла до 50%, что является рекордным значением для ВТБ за все время работы.

ВТБ удалось достичь такого результата благодаря обновлению модели обслуживания в этом сегменте: акцент сделан на долгосрочной работе с активами клиентов и их грамотном размещении в финансовые инструменты в зависимости от склонности к риску. В результате в 2018 году клиенты активно диверсифицировали свои портфели и вкладывали средства в инвестиционные продукты, портфель которых по направлению «Привилегия» вырос в два раза, до 200 млрд рублей. Максимальные темпы роста продаж показали ПИФы – их портфель с начала года вырос в восемь раз.

Увеличился и средний размер размещенных средств на одного клиента – с 2,5 до 3 млн рублей. Клиентская база в рамках «Привилегии» выросла с 430 до 478 тыс. человек.

«Мы уделяем большое внимание взвешенному размещению активов клиентов «Привилегии» в финансовые инструменты, обладающие максимальной доходностью, – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ. – В 2019 году мы рассчитываем нарастить портфель активов под управлением до 1,7 трлн рублей, а также увеличить число наших клиентов до более чем 500 тыс. человек. По нашим оценкам, наиболее активно будут развиваться брокерское обслуживание, доверительное управление активами и паевые инвестиционные фонды».

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