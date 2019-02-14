  • 15 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.7076  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.4160  
Нефть($) 14.02.2019 64.72 +1.54
Нефть(p) 14.02.2019 4277.46 +108.14

ВТБ поддерживает производство упаковки в Пермском крае

Автор:


© Фото: plusworld.ru

Темы дня

Проект входит в число приоритетных в Прикамье, его общая сумма составляет 1,2 млрд рублей.

В рамках Российского инвестиционного форума 14 февраля заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта. Он предполагает создание в Перми автоматизированной линии глубокой переработки термопластика и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов.

ВТБ предоставит предприятию банковскую гарантию исполнения обязательств на сумму 578 млн рублей в адрес федерального Фонда развития промышленности, частично профинансировавшего проект. Также банк открывает компании кредитную линию на 477 млн рублей на приобретение оборудования для изготовления пластиковой одноразовой посуды. Создаваемая в рамках проекта производственная линия станет первой в мире, охватывающей полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из очищенного сырья. Проект входит в число приоритетных в Прикамье, его общая сумма составляет 1,2 млрд рублей.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Поддержка значимых отечественных высокотехнологичных производств – одна из задач нашей группы. Компания «Упакс-Юнити» является самым крупным на Урале производителем одноразовой посуды и упаковки. Уверен, наша совместная работа не только окажет содействие работе предприятия, но также внесет вклад в промышленное и экономическое развитие Пермского края».

По словам главы региона Максима Решетникова, краевые власти заинтересованы в развитии предприятий. «Упакс-Юнити» входит в тройку крупнейших производителей одноразовой посуды в России. Новая линия по переработке вторичного ПЭТ-пластика станет первым в стране предприятием с производством упаковки пищевых продуктов полного цикла. Поддержка пермского предприятия такого уровня – еще одно подтверждение перспективности этого проекта», – подчеркнул он.

«Мы имеем большой опыт работы на рынке, обеспечиваем экологичность производства и высокое качество выпускаемой продукции. В реализации проекта будут использоваться технологии, не имеющие аналогов в России. Создание новой линии позволит нам расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить выручку в 1,5 раза», – прокомментировал генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

    Свежие лепешки из тандыра, овощи и мясо с мангала и, конечно, домашнее вино – «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные рестораны и кафе с блюдами Востока.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram