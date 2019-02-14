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ВТБ и КОМОССТРОЙ® подписали соглашение о сотрудничестве

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© Фото: pixabay.com

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Стороны намерены расширять дальнейшее взаимодействие в развитии строительного комплекса в Удмуртии.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ Виталий Девяткин подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены расширять дальнейшее взаимодействие в развитии строительного комплекса в Удмуртии.

Среди планируемых направлений работы – финансирование возведения в центре Ижевска ЖК «РЕСПУБЛИКА» с использованием расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Общая сумма кредитной поддержки со стороны банка в рамках проекта составит 1,7 млрд рублей.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы сотрудничаем с 2010 года и являемся опорным банком для предприятия. Проект, который скоро будет нами совместно реализован, станет на сегодняшний день крупнейшей сделкой в Удмуртской Республике в рамках изменений 214-ФЗ. Отрадно, что ведущие застройщики инициируют переход к новой модели финансирования своих проектов, в очередной раз доказывая свою готовность к изменениям и развитию сотрудничества».

Виталий Девяткин, генеральный директор КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ, подчеркнул: «Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с ВТБ, в продолжение которого будет открыта кредитная линия для строительства ЖК «РЕСПУБЛИКА». Этот проект является частью нашего потенциального портфеля проектов объемом финансирования свыше 30 млрд руб. Мы уже заключили в рамках его реализации первые договоры долевого участия с применением счетов эскроу и с поддержкой банка рассчитываем построить объект ранее установленных нормативных сроков».

Применение счетов эскроу является одним из инструментов перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Покупатель квартиры при заключении договора долевого участия (ДДУ) делает взнос не напрямую застройщику, а размещает средства на специальном счете в банке. Средства перечисляются девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. С 1 июля 2019 года применение счетов эскроу при заключении ДДУ станет обязательным.

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