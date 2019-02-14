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ВТБ и правительство Краснодарского края договорились о развитии аэропорта Геленджик

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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Суммарные инвестиции со стороны текущих акционеров проекта составят до 4 млрд рублей на паритетной основе.

ВТБ и правительство Краснодарского края 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации города Геленджик Алексей Богодистов.

Документ предполагает реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса в городе Геленджик, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям аэропорта. Суммарные инвестиции со стороны текущих акционеров проекта составят до 4 млрд рублей на паритетной основе.

Пропускная способность нового терминала площадью порядка 9 тыс. кв. метров составит более 630 тыс. пассажиров в год. В рамках проекта, кроме возведения нового здания аэропорта, также планируется построить несколько вспомогательных служебно-технических зданий, парковок для автомобилей, стоянок для такси и междугородних автобусов. Ввести в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс планируется до конца 2021 года.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что укрепление сотрудничества ВТБ с правительством Краснодарского края является важным шагом в сфере поддержки социально-значимых инициатив и роста экономики региона. Реализуемые совместные проекты, в частности строительство нового терминала аэропорта Геленджик и создание дополнительной аэропортовой инфраструктуры, дадут новый импульс развитию Геленджика как одного из основных черноморских курортов России.

Глава региона поблагодарил Андрея Костина за решение развивать аэропорт в Геленджике, подчеркнув, что строительство нового аэровокзального комплекса начнётся уже летом.

«Мы стремимся сделать Геленджик одним из главных лечебных курортов страны. Город принимает около 4 миллионов отдыхающих в год, но может больше. Уверен, модернизация аэровокзального комплекса положительно скажется на общем пассажиропотоке и привлечёт к нам дополнительных туристов, в том числе иностранных», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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