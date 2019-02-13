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ВТБ предоставил гарантию заводу «Компенсатор»

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© Фото: pixabay.com

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Помимо суммы основного долга гарантия покрывает обязательства по погашению процентов.

Банк ВТБ предоставил банковскую гарантию АО «НПП «Компенсатор» на сумму 172,6 млн рублей для обеспечения договора займа с фондом развития промышленности Петербурга. Помимо суммы основного долга гарантия покрывает обязательства по погашению процентов.

В рамках договора с фондом предприятие получает льготные кредитные средства по программе «Проекты развития». Компания направит их на запуск производства элементов конструкций хранилищ сжиженного природного газа. Это будет первое подобное производство в России. Общая стоимость проекта превышает 360 млн рублей.

«Поддержка новых технологичных проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной отечественной продукции, – одна из приоритетных задач банка. Уверен, что наше сотрудничество с заводом «Компенсатор» послужит успешному и эффективному выполнению целей предприятия», – отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

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