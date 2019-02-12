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ВТБ в Петербурге увеличил объем кредитования физлиц на 65%

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© Фото: pixabay.com

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Драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными.

В 2018 году ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Петербурге и Ленобласти до 141 млрд рублей, увеличив результат предыдущего года на 65%. Драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными.

За год ВТБ выдал жителям Петербурга и Ленобласти более 90 тыс. кредитов наличными на сумму 67,8 млрд рублей, на 60% улучшив результат предыдущего года. Портфель в данном сегменте вырос на 35%, по итогам года превысив 85,5 млрд.

Объем выдачи ипотеки в 2018 году увеличился на 73%. Клиенты оформили в ВТБ 23 тыс. жилищных кредитов на сумму 65 млрд рублей. Более 60% сделок было совершено на первичном рынке жилья. Ипотечный портфель банка в Петербурге и Ленобласти за год увеличился почти на четверть – до 112,8 млрд.

В сегменте автокредитования ВТБ выдал 10 тыс. кредитов на сумму 8,1 млрд рублей, что на 32% больше результата предыдущего года. Более 70% займов клиенты оформили на новые автомобили. Самыми популярными марками, на которые приходится более трети продаж, в Петербурге и Ленобласти стали Hyundai, LADA и KIA. Портфель автокредитов за год вырос на 27% − до 10,4 млрд рублей.

Общий кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ по Петербургу и Ленобласти по итогам года увеличился на четверть – до 218,2 млрд рублей на 1 января 2019 года.

В 2018 году ВТБ нарастил портфель привлеченных средств населения в Петербурге и Ленобласти на 20%. Общий объем достиг 378,2 млрд рублей. Портфель инвестиционных продуктов клиентов увеличился на 73% – до 43,5 млрд.

ВТБ продолжил развитие зарплатных проектов, выдав за год сотрудникам петербургских и областных предприятий 183 тыс. карт – на 40% больше, чем в предыдущем году. Портфель по данному направлению бизнеса превысил 537 тыс. карт.

«В 2018 году ВТБ показал рост ключевых показателей розничного бизнеса и усилил позиции на петербургском рынке. В течение года мы нарастили кредитование физлиц и существенно увеличили приток средств. В наступившем году мы нацелены на дальнейший активный рост за счет улучшения клиентского опыта и комплексного предложения услуг в нашей сети», − отметил Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти.

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