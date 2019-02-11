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ВТБ провел первую ипотечную сделку с электронной закладной

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© Фото: pixabay.com

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Электронная бумага была передана для учета и хранения в ВТБ Специализированный депозитарий.

ВТБ оформил первый ипотечный кредит с использованием электронной закладной. В рамках сделки банк успешно сформировал и направил пакет необходимых документов в Росреестр, а также выпустил и зарегистрировал закладную. Электронная бумага была передана для учета и хранения в ВТБ Специализированный депозитарий.

В первом полугодии 2019 года ВТБ планирует масштабировать пилотный проект по оформлению ипотечных сделок с электронными закладными в Москве, Казани, Тюмени и Уфе. В процессе оформления документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки. После тиражирования проекта на всю сеть закладную можно будет оформить в документарной или электронной форме на выбор клиента.

«ВТБ сделал серьезный шаг в сторону цифровизации ипотеки. Внедрение нового механизма существенно упростит проведение сделок и в перспективе позволит перейти на полностью цифровой формат выпуска и хранения закладных. Первая сделка была реализована при поддержке Дом.РФ и ВТБ Специализированный депозитарий. Планируем, что после тиражирования проекта на всю сеть уже к концу года мы технически сможем проводить ипотечные сделки полностью в онлайн-формате», – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

«При реализации проекта по выпуску электронной закладной ВТБ Специализированный депозитарий использовал систему межведомственного электронного взаимодействия, что в дальнейшем позволит нам организовать процесс приема электронных закладных от всех игроков ипотечного рынка. В перспективе переход к бумагам в электронном виде позволит исключить необходимость хранения документарных закладных и существенно оптимизировать операционную деятельность депозитария», – jnvtnbk Илья Фомичев, генеральный директор ВТБ Специализированный депозитарий.

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