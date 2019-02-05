ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье

Банк ВТБ предоставил тепличному хозяйству ООО «Долина Солнца», входящему в состав группы компаний «Белая Дача», финансирование в размере 900 млн рублей сроком на семь лет в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предприятие направит на строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию овощных и салатных культур площадью 7,2 гектаров в Предгорном районе Ставропольского края. Срок реализации проекта – один год. Общая стоимость – 1,4 млрд рублей.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: «Мы активно поддерживаем инициативы, направленные на развитие российского производства и стимулирование импортозамещения. Отличным примером выступает наше сотрудничество с компанией «Белая Дача», которая реализует уникальный проект в этом направлении. Уверен, что новое соглашение укрепит наше взаимодействие».

Антон Семёнов, генеральный директор холдинга «Белая Дача Трейдинг», прокомментировал: «С вводом второй очереди комплекса в 2019 году общая площадь теплиц на Ставрополье достигнет 15 гектаров. Мы планируем производить 350 тонн салатов и 3,9 тыс. тонн томатов в год, что позволит значительно сократить объем аналогичной импортной продукции на российском рынке. Финансирование, предоставленное нашим банком-партнером ВТБ, будет направлено на выполнение этих задач».

ВТБ сотрудничает с группой «Белая Дача» шесть лет. В 2015 году банк предоставил предприятию в рамках программы поддержки инвестиционных проектов правительства России 925 млн рублей на возведение тепличного комплекса на основе новых ресурсосберегающих технологий производства овощных культур в закрытом грунте. Площадка была запущена во втором квартале 2017 года.