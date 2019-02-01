  • 2 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.2881  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.0135  
Нефть($) 01.02.2019 62.87 +2.85
Нефть(p) 01.02.2019 4155.19 +194.40

Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Эксперты премии оценили масштаб проекта, его сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли.

Банк ВТБ стал победителем в номинации «ECM (Enterprise Content Management)-системы» конкурса Проект года-2018, который проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO.

Крупнейшая в России система управления знаниями «Бизнес-Википедия» получила самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштаб проекта, его сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 200 проектов.

Новая система управления знаниями внедрена в ВТБ в конце 2018 года во всех розничных отделениях и контакт-центрах банка. На базе единой платформы объединены и синхронизированы данные по всем банковским продуктам, отделениям и услугам. Теперь сотруднику банка требуется менее трех секунд, чтобы найти всю необходимую информацию.

Система в текущей фазе поддерживает одновременную работу 30 тыс. сотрудников розничного бизнеса и 2 тыс. операторов кол-центра. Кроме того, для обеспечения дополнительного функционала «Бизнес-Википедия» интегрирована с другими, в том числе внешними системами. Так, сервис «Яндекс.Карты» позволяет авторизированным сотрудникам банка видеть местоположение любого отделения. Система управления очередью - отслеживать текущую загруженность отделений. Mail Exchange Server и SMS-шлюз помогает оптимизировать процесс инфорассылок.

Внедрение проведено компанией DIS Group, которая представляет компанию KMS Lighthouse в России. Проект стал крупнейшим в мире внедрением системы управления знаниями KMS Lighthouse.

Заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова отметила: «Для нас большая честь стать победителем в номинации премии Global CIO. Мы рады, что ИТ-директора по достоинству оценили значительный масштаб нашего проекта и его уникальность. Но главное, что хотелось бы отметить, «Бизнес –Википедия» помогает быстрее и качественнее обслуживать наших клиентов».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли
    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram