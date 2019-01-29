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ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными

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© Фото: pixabay.com

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Услугой могут воспользоваться граждане России, а также иностранцы, находящиеся на территории РФ.

Во всех магазинах Евросети на территории России клиентам стала доступна услуга по пополнению иностранных банковских карт наличными с эквайрингом ВТБ. Проект реализован совместно с «МОБИ.Деньги» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Новый сервис позволяет быстро и просто пополнять карты международных платежных систем VISA и MasterCard, эмитированных иностранными банками-нерезидентами в 20 странах СНГ и Европы. Сервис доступен клиентам следующих стран СНГ и Европы: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония, Германия, Израиль, Италия, Румыния, Франция, Чехия.

Услугой могут воспользоваться граждане России, а также иностранцы, находящиеся на территории РФ. Перевод осуществляется по номеру банковской карты и ФИО получателя. Оформление занимает от двух до пяти минут, при первом обращении клиенту потребуется пройти процедуру идентификации.

Максимальная сумма перевода за одну операцию составляет 60 тысяч рублей, минимальная – 100 рублей. Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя перевода, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Переводы осуществляются в российских рублях, конвертацию проводит банк-эмитент.

«ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам на карты физических лиц в странах СНГ и Европы, теперь и в ритейле – в магазинах Евросети», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«По итогам 2018 года мы наблюдаем рост популярности денежных переводов в наших магазинах. Так, показатели финансовых операций выросли на 11% в сравнении с 2017 годом, а само количество совершенных переводов увеличилось на 4%. Сегодня в наших магазинах клиентам доступны услуги по переводу денежных средств на российские банковские карты, оплата ЖКХ, покупка авиабилетов и билетов на поезд, а также многое другое. Уверен, что новый сервис успешно дополнит наш комплекс услуг и поможет клиентам быстро и без очередей решать ещё больше повседневных задач», – прокомментировал Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании Связной | Евросеть.

«На сегодняшний день услуга пополнения карт VISA и MasterCard наличными востребована среди пользователей. Для клиентов Евросети сервис удобен и максимально доступен – денежные средства поступают на карту получателя практически мгновенно, без посещения отделения банка», – отметил Александр Евдокимов, директор по продажам АО «МОБИ.Деньги».

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