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Петербуржцы потратили на подготовку к Новому году 8 млрд рублей

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© Фото: Instagram / @tonybro_mrbro

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Чаще всего в качестве подарков россияне выбирали бытовую технику.

Розничный бизнес ВТБ проанализировал транзакционную активность клиентов в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет. В ходе исследования учитывались как операции по картам, совершенные онлайн и в POS-терминалах крупнейших торговых сетей с эквайрингом ВТБ, так и отдельно транзакции клиентов ВТБ.

Согласно полученным данным, за две последние недели декабря 2018 года объем трат россиян по картам увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 70 млрд рублей. В тройку городов-лидеров по данному показателю вошли Москва (20 млрд рублей), Петербург (8 млрд) и Самара (7 млрд).

Чаще всего в качестве подарков россияне выбирали бытовую технику. Стоимость одной покупки в данном сегменте составила более 8 тыс. рублей, увеличившись в 1,5 раза. На втором месте по популярности – электроника и гаджеты (почти 5 тыс. рублей за одну транзакцию), на третьем – одежда и обувь (более 3 тыс.). Также в пятерку самых востребованных подарков вошли товары для дома и для детей.

В период с 1 по 8 января 2019 года объем трат клиентов ВТБ в России вырос на 22%, превысив 39 млрд рублей. Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва (свыше 9 млрд рублей), Петербург (3,5 млрд), Новосибирск (880 млн), Хабаровск и Екатеринбург (по 650 млн), а также Иркутск (более 620 млн). В период праздников россияне вдвое активнее пользовались арендой автотранспорта, на треть увеличили свои траты во время шопинга, почти на 20% – на покупку билетов в театр, кино и на концерты.

По объему потраченных средств у клиентов ВТБ, встретивших Новый год за рубежом, страной-лидером третий год подряд является Италия: объем транзакций по картам ВТБ здесь достиг 380 млн рублей. Топ-5 стран по обороту в 2018 году не изменился: США (300 млн рублей), Великобритания (270 млн), Франция (260 млн) и ОАЭ (255 млн). Средний размер одной зарубежной транзакции россиян в этом году сохранился на уровне 3,7 тыс. рублей.

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