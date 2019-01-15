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ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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По итогам 11 месяцев 2018 года банк стал абсолютным лидером на рынке, выдав в рамках программы более 72,8 млрд рублей.

ВТБ достиг рекордных показателей по рефинансированию ипотечных кредитов других банков, о чем свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека». По итогам 11 месяцев 2018 года банк стал абсолютным лидером на рынке, выдав в рамках программы более 72,8 млрд рублей. С января по ноябрь продуктом воспользовались более 37,6 тыс. заемщиков.

Объем выдачи в рамках программы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился почти в два раза. По результатам 11 месяцев 2018 года доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила около 13%.

«2018 год стал знаковым для рынка ипотеки, банки выдали максимальное число жилищных кредитов. ВТБ уже по итогам 11 месяцев добился рекордных показателей по новым выдачам – 578 млрд рублей. Благодаря выгодным ставкам около 40 тыс. российских семей смогли сэкономить на обслуживании ипотеки, воспользовавшись нашим продуктом», – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

Рефинансировать в ВТБ действующий ипотечный кредит другого банка можно в случае приобретения квартиры в новостройке или на рынке готового жилья. В рамках предложения заемщики могут получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.

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