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ВТБ увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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За 11 месяцев 2018 года общая сумма выдачи превысила 240 млрд рублей.

За 11 месяцев 2018 года более 500 тыс. человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках программы рефинансирования займов сторонних банков. Общая сумма выдачи за этот период превысила 240 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года эти показатели выросли в 1,5 раза.

Доля займов в рамках рефинансирования в общем портфеле кредитов наличными на 1 декабря 2018 года составила около 30%. Регионами-лидерами являются Москва и область, Петербург, Краснодарский край, республика Татарстан и Иркутская область.

В настоящий момент программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 10,9% годовых. Она позволяет объединить любые кредиты других банков в один – как залоговые, так и беззалоговые, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства – до 5 млн рублей без поручительства третьих лиц.

По статистике, средний возраст клиентов, обращающихся за рефинансированием, составляет около 35 лет. Это заемщик с высшим образованием, состоящий в браке. Его доход – от 40 до 100 тыс. рублей в Москве, и от 30 до 70 тыс. – в других регионах.

«Интерес клиентов к программе рефинансирования сохраняется. Основным фактором является низкая ставка, которая позволяет клиенту сэкономить на платеже или обслуживании кредита. Это делает особо популярным рефинансирование для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО», – отметил Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ.

Рефинансирование предлагается для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

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