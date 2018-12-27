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ВТБ расширяет сотрудничество с АК «АЛРОСА»

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© Фото: alrosa.ru

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АК «АЛРОСА» − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах.

ВТБ реализует проект материального кэш-пулинга с использованием овердрафта для АК «АЛРОСА». Банк победил в организованном компанией конкурсе по выбору партнера для реализации этого проекта. Перед банками-участниками конкурса была поставлена амбициозная задача – разработать в кратчайшие сроки комплексное автоматизированное решение с учетом специфики бизнеса и географии присутствия компании в разных часовых поясах.

В рамках проекта материального кэш-пулинга ВТБ реализует комплекс технологических решений, обеспечивающих централизацию платежной функции, сохраняя непрерывность платежного процесса. ВТБ предложил решение, оптимизирующее расчеты АК «АЛРОСА» и ее дочерних компаний.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ предложил АК «АЛРОСА» оптимальное решение с учетом высоких требований холдинга к срокам автоматизации и широкому набору индивидуальных настроек. Реализуемый банком проект позволит АК «АЛРОСА» повысить эффективность управления денежными потоками за счет возможности автоматически осуществлять расчеты между компаниями холдинга, в том числе за счет овердрафтных средств, вне зависимости от географии присутствия компаний, минимизировав при этом количество транзакций между ними».

Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА», курирующий вопросы экономики и финансов, Алексей Филипповский подчеркнул: «Реализация проекта с банком ВТБ позволит нам максимально сконцентрировать денежные потоки для эффективного использования и повысить платежную дисциплину при осуществлении расчетов как внутри группы, так и с нашими контрагентами. Полный перевод расчетов и внедрение требуемого функционала с учетом индивидуальных условий по каждому продукту находятся в стадии завершения».

АК «АЛРОСА» − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году компания добыла 39,6 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2017 году составила 4,3 млрд долларов.

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