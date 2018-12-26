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ВТБ профинансирует агрохолдинг «БИО-ТОН» на 2 млрд рублей

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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ГК «БИО-ТОН» является крупнейшим игроком на рынке Поволжья в области растениеводства.

ВТБ установил кредитный лимит в размере 2 млрд рублей ГК «БИО-ТОН», крупнейшему в Поволжье производителю сельскохозяйственных культур.

В рамках лимита банк уже реализовал шесть сделок на общую сумму 1,2 млрд рублей со сроками от одного года до семи лет. Кредитные средства направлены на приобретение нового оборудования, модернизацию существующей производственной базы и ведение текущей деятельности.

«Сельское хозяйство демонстрирует высокие темпы развития, особенно учитывая тренд импортозамещения. ВТБ активно финансирует данную отрасль и намерен продолжать развивать кредитование компаний и предприятий АПК, в том числе применяя механизмы программ субсидирования. Сотрудничество с агрохолдингом «БИО-ТОН» - хороший пример эффективного использования имеющихся инструментов поддержки для реализации различных проектов предприятия», – отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

ГК «БИО-ТОН» является крупнейшим игроком на рынке Поволжья в области растениеводства с численностью работников около 1,5 тыс. человек. В 2017 году валовое производство продукции составило более 525 тыс. тонн. В 2018 году предприятие заняло 7 место в России среди землевладельцев сельхозземель с площадью владения 380 тыс. га на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.

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