Олег Смирнов назначен членом правления ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать Олега Смирнова членом правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ.

Олег Смирнов будет работать под руководством заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. В рамках розничного бизнеса он будет отвечать за следующие направления: розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование, ипотеку, а также развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях.

Назначение Олега Смирнова будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности розничного бизнеса банка.

Олег Смирнов родился 7 августа 1975 года. Окончил Уральский государственный экономический университет и Высшую школу экономики. Имеет степень кандидата экономических наук. Работал на руководящих должностях в ОАО «Сбербанк России», с 2007 по 2012 год руководил Сбербанком в Казахстане.

В 2012 году занял пост председателя правления Среднерусского банка Сбербанка. В течение последних пяти лет, начиная с 2013 года, Олег Смирнов являлся вице-президентом Сбербанка – председателем правления Московского банка, составляющего около четверти бизнеса Сбербанка России. В ноябре 2018 года перешел на работу в Группу ВТБ.