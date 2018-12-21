ВТБ запустил сервис международных переводов на своем сайте

Банк ВТБ запустил на своем сайте опцию международных переводов с карты на карту. Проект реализован совместно с провайдером PAYMO.

Новый сервис позволяет совершать переводы:

– клиентам всех российских банков со своих карт на карты банков ряда стран СНГ и Европы*;

– клиентам иностранных банков стран СНГ и Европы* (владельцам карт Mastercard) на карты любых российских и иностранных банков стран СНГ и Европы*.

Получение средств занимает от нескольких секунд до получаса, точные сроки зависят от банка-эмитента.

«Реализация этой услуги потребовала от всех сторон-участников проекта внедрение самых передовых технологий, отвечающих высоким стандартам безопасности, конфиденциальности и требованиям международных платежных систем. Благодаря этому сервис получился высоко технологичным, удобным и абсолютно безопасным для пользователя», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Для осуществления денежных операций на иностранные карты отправителю достаточно ввести номер карты и имя получателя.

Комиссия за международный перевод составляет от 1% до 1,5%, что является одним из лучших тарифов на рынке. Осуществить перевод можно перейдя по ссылке.