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ВТБ финансирует одного из лидеров нижегородской строительной отрасли

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Банк открыл три кредитные линии группе компаний «Каркас Монолит» на сумму 835 млн рублей на срок до 7 лет.

Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей группе компаний «Каркас Монолит» – одному из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Финансирование предоставлено на срок до 7 лет.

Две линии общим объемом 460 млн рублей предназначены для финансирования девелоперского бизнеса холдинга. Еще одна – в размере 375 млн рублей – будет направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство жилого комплекса «Анкудиновский парк», в частности на строительство детского сада, бульвара и паркинга для жителей микрорайона, модернизацию водоснабжения, тепло- и электро-коммуникаций.

«ВТБ поддерживает девелоперские компании на всей территории страны. Мы понимаем, что многие масштабные задачи, связанные с возведением городской инфраструктуры, сложно решать без привлечения дополнительных финансовых ресурсов даже ведущим игрокам. Уверен, что начало нашего сотрудничества с одним из лидеров строительного рынка Нижегородской области будет способствовать развитию отрасли всего региона», – отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

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