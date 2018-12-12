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Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги

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© Фото: pixabay.com

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В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» пользователям доступно более 3,5 тыс. инвестиционных инструментов.

Пользователи мобильного приложения ВТБ-Онлайн получили возможность оформить брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с телефона или планшета.

Брокерский счет открывается бесплатно. Клиент подписывает все документы дистанционно в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, дополнительного посещения офиса не требуется. В мобильном приложении в режиме онлайн и без комиссии можно перевести деньги с текущего счета на брокерский, минимальной стартовой суммы нет. Таким образом, инвестор получает новый удобный способ вложения накоплений.

Также через ВТБ-Онлайн можно оформить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получить 13% от вложенных средств в виде налогового вычета от государства.

После открытия и пополнения счета клиенту необходимо установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции», где ему доступно более 3,5 тыс. инвестиционных инструментов, аналитические материалы, готовые инвестиционные идеи, актуальная новостная лента, а также бесплатные услуги инвестиционного профилирования и робосоветника.

«Развитие цифровых сервисов является одним из ключевых трендов в индустрии инвестиций и стратегическим направлением нашего бизнеса. Предоставление клиентам удобного доступа к полному спектру инвестиционных услуг из любой точки мира было одной из наших приоритетных задач в 2018 году. Наблюдая за динамикой открытия брокерских счетов в интернет-банке ВТБ, мы видим, что клиенты оценили удобство его использования. С момента запуска сервиса в октябре 2018 года более 50% брокерских счетов было открыто с его помощью», – прокомментировал Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

«В октябре доля клиентов, активно использующих мобильное приложение и интернет-банк ВТБ, впервые превысила 50%. Развивая функционал дистанционных каналов, мы предлагаем клиентам воспользоваться разнообразными инвестиционными продуктами. Теперь брокерский и инвестиционный счет можно открыть в мобильном приложении за пару минут. Сервис появился очень вовремя – клиенты могут успеть до конца этого года открыть индивидуальный инвестиционный счет и уже в следующем получить налоговый вычет по внесенной сумме», – отметил Борис Гаврилов, заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ.

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