  • 7 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 16:22 66.7781  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 16:22 75.9340  
Нефть($) 07.12.2018 60.75 +0.93
Нефть(p) 07.12.2018 4015.08 +67.49

ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Казахстан

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

В настоящий момент сеть банка ВТБ (Казахстан) насчитывает 85 банкоматов и 40 пунктов выдачи наличных.

Банк ВТБ (Казахстан) первым в стране успешно запустил проект по приему и обслуживанию карт платежной системы «Мир». Теперь держатели карт «Мир» смогут узнать баланс и получить наличные в любом банкомате или кассе банка.

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт «Мир» любого российского банка. Выдача наличных в банкоматах ВТБ (Казахстан) осуществляется в тенге. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту.

«Реализованный при поддержке Национальной системы платежных карт сервис повысит финансовый комфорт клиентов российских банков, пребывающих на территории Казахстана. В настоящий момент сеть банка ВТБ (Казахстан) насчитывает 85 банкоматов и 40 пунктов выдачи наличных, расположенных во всех регионах страны», – комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

«Платежная система «Мир» пользуется популярностью в России, для нас важно предоставить клиентам комфорт и удобство в обслуживании на нашей территории, - говорит председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. – За 8 месяцев 2018 года товарооборот Казахстана и России превысил 11 млрд долларов, к концу года он может достигнуть 18 млрд долларов – это огромный экономический потенциал».

«Сегодня наши страны сотрудничают во многих отраслях экономики, и начало приема российских платежных карт в Казахстане станет еще одним важным этапом в развитии сотрудничества в финансовой сфере. Этот проект был реализован совместно с банком ВТБ, одним из ключевых партнеров платежной системы «Мир», который входит в число крупнейших российских эквайеров, а сегодня открывает для приема карт «Мир» сеть своих устройств еще в одной стране», – отметил Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»).

В России участниками платежной системы «Мир» являются более 320 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпущено уже более 9,2 млн карт.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram