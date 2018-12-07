ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Казахстан

Банк ВТБ (Казахстан) первым в стране успешно запустил проект по приему и обслуживанию карт платежной системы «Мир». Теперь держатели карт «Мир» смогут узнать баланс и получить наличные в любом банкомате или кассе банка.

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт «Мир» любого российского банка. Выдача наличных в банкоматах ВТБ (Казахстан) осуществляется в тенге. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту.

«Реализованный при поддержке Национальной системы платежных карт сервис повысит финансовый комфорт клиентов российских банков, пребывающих на территории Казахстана. В настоящий момент сеть банка ВТБ (Казахстан) насчитывает 85 банкоматов и 40 пунктов выдачи наличных, расположенных во всех регионах страны», – комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

«Платежная система «Мир» пользуется популярностью в России, для нас важно предоставить клиентам комфорт и удобство в обслуживании на нашей территории, - говорит председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. – За 8 месяцев 2018 года товарооборот Казахстана и России превысил 11 млрд долларов, к концу года он может достигнуть 18 млрд долларов – это огромный экономический потенциал».

«Сегодня наши страны сотрудничают во многих отраслях экономики, и начало приема российских платежных карт в Казахстане станет еще одним важным этапом в развитии сотрудничества в финансовой сфере. Этот проект был реализован совместно с банком ВТБ, одним из ключевых партнеров платежной системы «Мир», который входит в число крупнейших российских эквайеров, а сегодня открывает для приема карт «Мир» сеть своих устройств еще в одной стране», – отметил Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»).

В России участниками платежной системы «Мир» являются более 320 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпущено уже более 9,2 млн карт.