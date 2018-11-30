Банк «Санкт-Петербург» переходит на дивидендные выплаты от чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 29 ноября 2018 года принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала).

Последние четыре года, в соответствии с предыдущей Дивидендной политикой, банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Переход на практику выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО осуществляется в рамках Комплексной программы по повышению рыночной капитализации, утвержденной Наблюдательным советом Банка в октябре 2018 года. Как ранее объявлял Банк, Программа также предусматривает рассмотрение вопроса о выкупе акций как минимум дважды в год, в зависимости от рыночной цены и наличия свободного капитала, при этом Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

«Решение утвердить новую Дивидендную политику и перейти на выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО сделано в соответствие с лучшей рыночной практикой и повышает привлекательность акций Банка. Вместе с тем, это знак признательности нашим инвесторам, значительно увеличивающий дивидендную доходность и открывающий новую страницу в наших взаимоотношениях с рынком», – отметил Александр Савельев, председателя правления банка.

Наблюдательный совет на заседании 29 ноября 2018 года также рассмотрел финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2018 года, отчет об управлении рисками по итогам 9 месяцев 2018 года и доклад о реализации Информационной политики в 2018 году.