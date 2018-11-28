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Банк ВТБ и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации в рамках «Фабрики ИЦБ» на 500 млрд рублей

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© Фото: pixabay.com

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Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством ДОМ.РФ.

Банк ВТБ и ДОМ.РФ в рамках 10 Ежегодного Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» подписали меморандум о расширении сотрудничества для дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием в рамках «Фабрики ИЦБ».

Меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций объемом до 500 млрд рублей в период 2019-2021 годов. Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством ДОМ.РФ.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил, что развитие рынка ипотечной секьюритизации в России позволит повысить доступность жилья для населения. По его словам, «Фабрика ИЦБ» представляет эффективный рыночный инструмент, который дает импульс росту этого сегмента.

ВТБ уже закрыл две успешные сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» общим объемом 122,5 млрд рублей и сейчас готовит третью транзакцию. Банк планирует и в дальнейшем сотрудничать с ДОМ.РФ при осуществлении новых транзакций, расширении инвесторской базы и повышении привлекательности данного инструмента для рынка.

«Мы продолжаем стратегическое партнерство с банком ВТБ по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг и увеличению числа и объема сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Развитие «Фабрики ИЦБ» наряду с переводом рынка в электронный формат даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков и, как следствие, позволит сделать доступнее ипотеку для граждан», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.

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