  • 27 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 17:21 66.9893  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 17:21 75.8312  
Нефть($) 27.11.2018 60.48 0.12
Нефть(p) 27.11.2018 3997.23 +14.00

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за 9 месяцев по МСФО за всю историю

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 октября 2018 года банк занимает 17 место по объему активов.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2018 года достигла наивысшего результата за всю историю банка и составила 6,5 млрд рублей.

Согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО за 9 месяцев 2018 года, банк «Санкт-Петербург» показал существенный рост кредитного портфеля в течение 3 квартала 2018 года, он вырос на 6% до 376,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2018 года составил 15,8 млрд рублей, что выше результата 9 месяцев 2017 года на 13,5%. Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2018 года составил 4,2 млрд рублей, что выше результата 9 месяцев 2017 года на 12,2%.

«Несмотря на волатильность на финансовом рынке и снижении торгового дохода, результаты третьего квартала оказались сильными. Главные достижения банка связаны с ростом кредитного портфеля и увеличением процентного и комиссионного дохода. Нас очень радует, что основной бизнес банка улучшает свою результативность. К успехам банка необходимо также отнести прогресс в реализации Стратегии дигитализации – наш интернет-банк для физических лиц занял третье место среди российских банков в рейтинге по версии компании UsabilityLab», – отметил Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт-Петербург».

Финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2018 года Вы можете найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 октября 2018 года банк занимает 17 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 2 050 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 октября 2018 года, количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 300 000; количество пользователей интернет-банка составило 1 083 000 человек.

В октябре 2018 года банк завершил процедуру обратного выкупа и приобрел 12 млн акций по цене 55 рублей за одну акцию. Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

Интернет-банк банка «Санкт-Петербург» занял третье место в России по итогам проведенного экспертами компании USABILITYLAB исследования удобства и функциональности интернет-банков.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™
    23.11.18
    Как тратятся деньги на игры, донат и игровые автоматы
    23.11.18
    Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение
    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram