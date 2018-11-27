Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за 9 месяцев по МСФО за всю историю

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2018 года достигла наивысшего результата за всю историю банка и составила 6,5 млрд рублей.

Согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО за 9 месяцев 2018 года, банк «Санкт-Петербург» показал существенный рост кредитного портфеля в течение 3 квартала 2018 года, он вырос на 6% до 376,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2018 года составил 15,8 млрд рублей, что выше результата 9 месяцев 2017 года на 13,5%. Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2018 года составил 4,2 млрд рублей, что выше результата 9 месяцев 2017 года на 12,2%.

«Несмотря на волатильность на финансовом рынке и снижении торгового дохода, результаты третьего квартала оказались сильными. Главные достижения банка связаны с ростом кредитного портфеля и увеличением процентного и комиссионного дохода. Нас очень радует, что основной бизнес банка улучшает свою результативность. К успехам банка необходимо также отнести прогресс в реализации Стратегии дигитализации – наш интернет-банк для физических лиц занял третье место среди российских банков в рейтинге по версии компании UsabilityLab», – отметил Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт-Петербург».

Финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2018 года Вы можете найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 октября 2018 года банк занимает 17 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 2 050 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 октября 2018 года, количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 300 000; количество пользователей интернет-банка составило 1 083 000 человек.

В октябре 2018 года банк завершил процедуру обратного выкупа и приобрел 12 млн акций по цене 55 рублей за одну акцию. Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

Интернет-банк банка «Санкт-Петербург» занял третье место в России по итогам проведенного экспертами компании USABILITYLAB исследования удобства и функциональности интернет-банков.