РА Эксперт подтвердило наивысший уровень надежности компании ВТБ Страхование

РА Эксперт подтвердило наивысший рейтинг надежности на уровне ruAAA компании ВТБ Страхование. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Агентство отмечает очень высокие темпы прироста сборов. За девять месяцев 2018 года компания собрала на 34,4% страховой премии больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по оценке аналитиков, высокие темпы прироста взносов не создают рисков ухудшения платежеспособности. Финансовый результат компании за девять месяцев 2018 года характеризуется высокими показателями рентабельности продаж (31,7%), капитала (110,9% в годовом выражении) и инвестированного капитала (6,5% в годовом выражении). Также агентство высоко оценивает качество активов компании.