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ВТБ Лизинг признан «Лизинговой компанией года»

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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Жюри LEADER LEASING AWARDS отметило сильные позиции ВТБ Лизинг в отрасли и лидирующие места по ключевым бизнес-показателям.

ВТБ Лизинг стал лауреатом международной премии LEADER LEASING AWARDS и занял первое место в номинации «Лизинговая компания года». Церемония награждения проходила в рамках Международной Ассамблеи «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ», организованной при участии Подкомитета по лизингу Торгово-промышленной палаты РФ.

Жюри отметило сильные позиции ВТБ Лизинг в отрасли и лидирующие места по ключевым бизнес-показателям. По данным международного рейтингового агентства, в 2018 году компания занимает первое место по чистым инвестициям в лизинг и активам в операционной аренде, а также в сегментах железнодорожного подвижного состава, авиатехники, грузовых автомобилей.

«Наша компания работает в нескольких крупнейших отраслях – лизинг железнодорожного и автомобильного транспорта, нефтегазового оборудования и авиатехники. Мы индивидуально подходим к каждой сделке и учитываем все потребности наших клиентов. В результате наши показатели бизнеса – как качественные, так и количественные – уверенно растут. Это обеспечивает нам лидирующие позиции на рынке и высокие места в ведущих отраслевых премиях», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

Премия LEADER LEASING AWARDS проводится ежегодно и вручается лучшим компаниям лизинговой отрасли Евразии и России, которые предлагают рынку новые векторы развития и проекты и чья деятельность направлена на развитие экономики.

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