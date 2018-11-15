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Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Петербурге превысил 200 млрд рублей

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© Фото: campbellrigg.ru

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Объем выданных кредитов за первые девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 54%.

Кредитный портфель физлиц ВТБ в Петербурге и Ленобласти с начала 2018 года увеличился на 18% и на 1 октября составил 204,5 млрд рублей. Объем выданных кредитов за первые девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 54% − до 90,1 млрд рублей. Драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными.

В рамках ипотечного кредитования за девять месяцев банк выдал 14,5 тыс. кредитов на сумму более 40,6 млрд рублей, что на 67% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти с начала года увеличился на 20% и составил на 1 октября 109,5 млрд рублей.

В сегменте потребительских кредитов клиенты оформили около 63 тыс. займов на сумму 44 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 20% и на 1 октября превысил 76 млрд рублей.

Продажи автокредитов за девять месяцев увеличились на 35% − до 5,5 млрд рублей. Портфель ВТБ в данном сегменте достиг 9,5 млрд рублей (+16% с начала года).

Объем портфеля привлеченных средств населения ВТБ в Петербурге и Ленобласти по итогам трех кварталов достиг 355,7 млрд рублей, показав рост с начала года на 12%. Активно растет портфель инвестиционных продуктов петербургских клиентов банка: за первые девять месяцев он увеличился на 43% − до 35,8 млрд рублей.

Еще одним приоритетным направлением розничного бизнеса ВТБ остаются зарплатные карты. За первые девять месяцев 2018 года банк выдал сотрудникам предприятий Петербурга и Ленобласти более 135 тыс. карт. Портфель на 1 октября составил более 526 тыс. шт.

«Первые три квартала стали для петербургской розницы ВТБ успешными. Нам удалось нарастить показатели по ключевым направлениям бизнеса благодаря доступности кредитов, упрощению процедур оформления продуктов и наших индивидуальных предложений. Мы планируем сохранить набранный темп роста и показать высокий результат по итогам года», − отметил Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом Северо-Западного филиала банка ВТБ.

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