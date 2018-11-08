  • 9 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.0292  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.8364  
Нефть($) 08.11.2018 70.69 1.89
Нефть(p) 08.11.2018 4672.03 +131.84

Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2018 года

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

За девять месяцев 2018 года группа ВТБ увеличила чистую прибыль на 86% до 139,7 млрд рублей.

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ, опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Читайте также:

ВТБ приобретает «Запсибкомбанк»

«За девять месяцев 2018 года группа ВТБ продемонстрировала сильные результаты, увеличив чистую прибыль на 86% до 139,7 млрд рублей. Приближаясь к концу года, мы имеем достаточно оснований, чтобы с уверенностью подтвердить свои прогнозы годовых финансовых результатов и существенный прогресс в достижении целей нашей трехлетней стратегии. ВТБ демонстрирует рост эффективности, сохраняя темпы роста расходов значительно ниже темпов роста доходов от основной деятельности, продолжая при этом проводить глубокую технологическую трансформацию бизнес-процессов. Уверенный рост бизнеса и улучшение результатов деятельности за 9 месяцев 2018 года дополнительно укрепили положение группы ВТБ как ведущего универсального банка в России, предлагающего всем категориям клиентов полный спектр высококачественных и высокотехнологичных услуг», – отметил Андрей Костин, президент – председатель правления банка ВТБ.

– Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 85,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,7 млрд рублей благодаря росту доходов от основной деятельности, снижению расходов на создание резервов с начала года и повышению эффективности затрат.

– Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 358,6 млрд рублей на фоне ускорения роста корпоративного и розничного кредитования в третьем квартале. Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2018 года снизилась на 10 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0%, по сравнению с 4,2% во 2 квартале 2018 года и 4,1% за полный 2017 год.

– Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2018 года выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 69,4 млрд рублей на фоне продолжающегося роста Розничного и Транзакционного бизнесов Группы.

– Стоимость риска за 9 месяцев 2018 года составила 1,5%, незначительно снизившись по сравнению с 1,6% за 9 месяцев 2017 года. Расходы на создание резервов составили 111,4 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года, снизившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

– Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат за 9 месяцев 2018 года, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,1% по сравнению с 45,8% за аналогичный период прошлого года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились лишь на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 187,3 млрд рублей.

Отчет о финансовом положении

 

В сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении ПАО «Почта Банк», который в результате получил для группы статус совместного предприятия. По состоянию на 30 сентября 2018 года, группа ВТБ отражает инвестицию в ПАО «Почта Банк» в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.

– За 9 месяцев кредитный портфель группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 13,9% до 10 968,8 млрд рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 14,7% и 13,7% соответственно по итогам отчетного периода.

– Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2018 года составила 6,9%, что соответствует уровню по состоянию на 1 января 2018 года и ниже аналогичного показателя на 30 июня 2018 года – 7,6%. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю сократилось до 7,0% на 30 сентября 2018 года, по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 года и 7,7% на 30 июня 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2018 года составило 102,5% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 года и 102,3% на 30 июня 2018 года.

– Средства клиентов, скорректированные на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, с начала года увеличились на 8,5%, что способствовало достижению отношения депозитного финансирования к обязательствам группы до 77% на 30 сентября 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 104,7% на конец 9 месяцев 2018 года, по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 года и 95,7% на 30 июня 2018 года.

– Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования (без учета Почта Банка) на 30 сентября 2018 года составляла 21,5% и 13,2% соответственно. По состоянию на 30 сентября 2018 года средства клиентов составили 9 740,1 млрд рублей.

– Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 2,1% на 30 сентября 2018 года по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года.

– ВТБ Капитал сохраняет лидирующие позиции по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за 9 месяцев 2018 года.

– Высокая прибыльность позволяет группе ВТБ поддерживать высокие показатели достаточности капитала, несмотря на ускорение роста корпоративного кредитования: на 30 сентября 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,4% и 12,0% соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить вечером: музеи в Петербурге, которые работают после 18:00

    Иногда даже в рабочий день хочется культурно провести время, но далеко не все могут совмещать работу и отдых. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку музеев, которые ждут гостей даже поздно вечером.

    читать далее →

    London Calling: разговорные клубы английского языка в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в городе, где можно поговорить с носителями английского или с единомышленниками, которые хотят повысить уровень владения языком.

    читать далее →

    Пять новых кафе и баров Петербурга, которые стоит посетить

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные новые заведения Северной столицы, которые придутся по душе жителям и гостям города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram