Объем финансирования ВТБ Факторинг в СЗФО увеличился на 70%

За девять месяцев 2018 года ВТБ Факторинг в Северо-Западном федеральном округе профинансировал 209 тыс. поставок на сумму 50 млрд рублей, что на 70% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Общий портфель ВТБ Факторинг в России по итогам отчетного периода вырос на 39% и превысил 153 млрд рублей. Компания является лидером в Северо-Западном федеральном округе с долей рынка порядка 30%.

«Круг потенциальных пользователей у факторинга довольно большой. Рынок, несмотря на свою молодость, за последние 15 лет далеко ушел от классической модели – финансирования дебиторской задолженности. Сейчас существует множество видов и форм факторинга, учитывающие особенности и специфику бизнес-задач конкретной компании», – отметил Андрей Голованев, руководитель дирекции продаж «Северо-Запад» компании ВТБ Факторинг.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализовывают или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.