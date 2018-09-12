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Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

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© Фото: Matt Siegel / Reuters

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C помощью Samsung Pay можно перевести до 150 тыс. рублей в сутки и до 600 тыс. в месяц по одной карте.

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка.

При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung. Достаточно указать только номер телефона того, кому вы хотите перевести деньги, или номер его карты.

Переводы осуществляются на карты российских банков в рублях. C помощью Samsung Pay можно перевести до 150 тыс. рублей в сутки и до 600 тыс. в месяц по одной карте. Минимальная сумма денежного перевода – 1 рубль. До 31 декабря на переводы до 75 тыс. рублей комиссия начисляться не будет.

Сервис денежных переводов Samsung Pay обладает рядом преимуществ, с которыми операции становятся еще удобнее. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно разблокировать экран, заходить в мобильное приложение или учетную запись интернет-банка, достаточно просто провести снизу вверх по экрану смартфона. Пользователь сервиса не должен запоминать и настраивать данные карты получателя, а получатель не должен передавать данные своей карты для того, чтобы получить перевод.

Отправитель может просто выбрать любого получателя из списка контактов на своем смартфоне или ввести его номер телефона вручную. При этом не нужно проходить дополнительную верификацию по одноразовому паролю в SMS от банка, так как она уже была успешно пройдена в момент добавления карты в Samsung Pay. Удобный интерфейс приложения Samsung Pay позволяет отправителю отслеживать, получен ли перевод, а при необходимости – и отменить его.

«Новые технологии так стремительно входят в нашу жизнь, что удивляющее нас поначалу становится привычным и необходимым. Банк «Санкт-Петербург» всегда старается внедрять технологии, делающие жизнь наших клиентов современнее и удобнее. Банк входит в число лидирующих банков по активности клиентов в Digital-каналах и наличию самых актуальных сервисов. Samsung Pay – еще одна монета в копилке наших технологий», – заявила Екатерина Звонова, директор по транзакционному бизнесу банка «Санкт-Петербург».

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