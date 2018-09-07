Банк «Санкт-Петербург» открывает счета участникам закупок по 44-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» начал открывать участникам закупок специальные счета, необходимые для работы с 1 октября 2018 года по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С 1 октября при проведении закупочных процедур в электронной форме денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, участники закупок должны будут вносить на специальные счета, открытые в уполномоченных банках. Перечень банков и требования к ним устанавливает Правительство Российской Федерации.

«Банк «Санкт-Петербург» вошел в число банков, уполномоченных открывать счета по 44-ФЗ, – расскзал вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. – Мы одними из первых предоставили возможность зарезервировать и открыть счет, чтобы участники госзакупок могли без каких-либо сложностей продолжать работу в соответствии с законодательством».

Зарезервировать счет участника закупок можно дистанционно через личный кабинет на сайте банка. Клиенты банка могут открыть его в режиме онлайн через интернет-банк.

Полностью перейти на новую финансовую модель госзакупок Минфин планирует к январю 2019 года. За это время реестры поставщиков, которые сейчас ведут электронные торговые площадки, будут консолидированы в единый реестр. Перечень будет вести Казначейство на сайте Единой информационной системы.