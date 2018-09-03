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Банк «Санкт-Петербург» открыл несколько кредитных линий Кузбасской топливной компании

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© Фото: Vsevolod Knyazev / flickr.com

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Кредитные линии открыты на два года, средства будут использованы для финансирования текущей деятельности компании.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро.

Кредитные линии открыты на два года, средства будут использованы для финансирования текущей деятельности компании.

ПАО «Кузбасская топливная компания» – один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.

Компания является оператором розничной сети в четырех регионах Западной Сибири, обеспечивает углем более 400 тыс. домохозяйств и более 1 тыс. муниципальных и коммерческих котельных.

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