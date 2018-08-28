Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль по МСФО за последние 7 лет

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2018 года достигла 4,4 млрд рублей, лучшего показателя с 2011 года. Чистая прибыль за 2 квартал 2018 года составила 2,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала составила 12,4% за 1 полугодие 2018 года и 14,3% за 2 квартал 2018 года. Стоимость риска во 2 квартале опустилась ниже 175 базисных пунктов – наименьший уровень за последние 4 года.

«На протяжении нескольких лет мы постоянно улучшаем наши финансовые результаты. И сейчас, несмотря на множество негативных внешних факторов, банк достиг лучшей за последние 7 лет полугодовой прибыли. Это подтверждает, что мы на правильном пути, и наша цель по рентабельности капитала в 15% вполне достижима», – отметил Александр Савельев, председатель правления банка.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 июля 2018 года Банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 2 000 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 июля 2018 года, количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1 300 000; количество пользователей Интернет-Банка составило 1 038 000 человек.

В августе 2018 года Наблюдательный совет принял решение об обратном выкупе 12 млн обыкновенных акций по цене 55 рублей за 1 акцию. Срок для подачи заявлений акционерами: с 7 сентября по 7 октября 2018 года.

В августе 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне B1 и повысило прогноз до «позитивного». По мнению агентства, повышение прогноза отражает тенденции по улучшению качества активов и прибыльности Банка на фоне хорошей достаточности капитала, а также подтверждает стабильный профиль ликвидности и фондирования.

Обзор финансовых результатов за 1 полугодие 2018 года

Чистый процентный доход составил 10,3 млрд рублей за 1 полугодие 2018 года (+17,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года) и 5,3 млрд рублей за 2 квартал 2018 года (+4,0% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). По сравнению с 1 полугодием 2017 года, объем процентных доходов снизился на 6,3%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 70,5%. Процентные расходы снизились на 21,8%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 4,6% (36,7% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 24,2% (20,8% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,6% за 1 полугодие 2018 года и 3,7% за 2 квартал 2018 года (3,3% за 1 полугодие 2017 года; 3,6% за 1 квартал 2018 года).

Чистый комиссионный доход за 1 полугодие 2018 года составил 2,7 млрд рублей, что выше результата 1 полугодия 2017 года на 12,0%. По сравнению с 1 полугодием 2017 года, прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 20,9% (43,4% комиссионных доходов), прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания – 10,4% (40,6% комиссионных доходов).

Доход от операций на финансовых рынках за 1 полугодие 2018 года составил 1,8 млрд рублей, при этом 2,1 млрд рублей составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, результат от операций с ценными бумагами составил -234 млн рублей.

Выручка составила 15,5 млрд рублей за 1 полугодие 2018 года (-1,7% по сравнению с 1 полугодием 2017 года) и 8,2 млрд рублей за 2 квартал 2018 года (+12,0% по сравнению с 1 кварталом 2018 года).

Отношение издержек к доходам за 1 полугодие 2018 года составило 43,1% (38,0% за 1 полугодие 2017 года). Операционные расходы Банка за 1 полугодие 2018 года составили 6,7 млрд рублей (+11,5% по сравнению с 1 полугодием 2017 года) и 3,6 млрд рублей за 2 квартал 2018 года (+13,0% по сравнению со 2 кварталом 2017 года).

Чистая прибыль за 1 полугодие 2018 года достигла 4,4 млрд рублей, лучшего показателя с 2011 года (+32,1% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2017 года). Чистая прибыль за 2 квартал 2018 года составила 2,5 млрд рублей (+37,7% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 12,4% за 1 полугодие 2018 года (10,7% за 1 полугодие 2017 года) и 14,3% за 2 квартал 2018 года (10,6% за 1 квартал 2018 года).

Активы по итогам 1 полугодия 2018 года составили 602,1 млрд рублей (-0,8% по сравнению с 1 января 2018 года; -0,1% по сравнению с 1 апреля 2018 года).

Средства клиентов составили 361,9 млрд рублей (+0,5% по сравнению с 1 января 2018 года; +2,4% по сравнению с 1 апреля 2018 года). За 1 полугодие 2018 года объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 10,3%, объем срочных депозитов снизился на 3,8%. На 1 июля 2018 года 59,6% средств клиентов составили средства физических лиц, 40,4% – средства корпоративных клиентов.

Капитал. На 1 июля 2018 года собственные средства Банка составили 72,0 млрд рублей (+1,6% по сравнению с 1 января 2018 года; +2,2% по сравнению с 1 апреля 2018 года). Капитал Банка составил 89,2 млрд рублей (+0,2% по сравнению с 1 января 2018 года; +0,8% по сравнению с 1 апреля 2018 года). По состоянию на 1 июля 2018 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,4%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 13,1%.

На 1 июля 2018 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 355,1 млрд рублей (-0,7% по сравнению с 1 января 2018 года; +2,7% по сравнению с 1 апреля 2018 года). 76,9% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 23,1% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 3,6% и составил 271,8 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 8,0% и составил 76,8 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 полугодие 2018 года выросли на 4,7%, потребительские кредиты выросли на 18,9%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 14,0%.

Качество кредитного портфеля. На 1 июля 2018 года доля проблемной задолженности составила 12,1% (14,3% на 1 января 2018 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 10,4% (11,0% на 1 января 2018 года). За 1 полугодие 2018 года отчисления в резервы составили 3,7 млрд рублей. Объем списаний за 1 полугодие 2018 года составил 1,8 млрд рублей.