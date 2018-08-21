  • 21 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 21.08.2018 72.46 +0.33
Нефть(p) 21.08.2018 4848.12 +66.94

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию компании «Новосибирскэнергосбыт»

Автор:


© Фото: Ведомости

Темы дня

Заемщик планирует использовать финансирование для пополнения оборотных средств компании.

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «Новосибирскэнергосбыт» кредитную линию в размере 500 млн рублей на два года. Заемщик планирует использовать финансирование для пополнения оборотных средств компании.  

АО «Новосибирскэнергосбыт» – крупнейшая сбытовая компания Новосибирской области. Предприятие является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и области. Клиентами компании являются более 30 тыс. юридических и более миллиона физических лиц. С 2012 года и по сегодняшний день АО «Новосибирскэнергосбыт» возглавляет рейтинг энергосбытовых компаний России.

Банк «Санкт-Петербург» открыл представительство в Новосибирске в 2016 году для работы с корпоративными клиентами в Сибири и на Дальнем Востоке. За это время клиентами представительства стали многие компании-лидеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Общий объем кредитных соглашений, заключенных представительством, на сегодняшний день превысил 17 млрд рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

    Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

    читать далее →

    Хоть на край света: топ-5 железнодорожных вокзалов Петербурга

    Ровно 167 лет назад император Николай I впервые отправился на поезде из Петербурга в Москву. «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить все вокзалы Северной столицы, откуда можно отправиться в интересное путешествие прямо сейчас.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев
    17.08.18
    Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос
    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram