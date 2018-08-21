Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию компании «Новосибирскэнергосбыт»

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «Новосибирскэнергосбыт» кредитную линию в размере 500 млн рублей на два года. Заемщик планирует использовать финансирование для пополнения оборотных средств компании.

АО «Новосибирскэнергосбыт» – крупнейшая сбытовая компания Новосибирской области. Предприятие является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и области. Клиентами компании являются более 30 тыс. юридических и более миллиона физических лиц. С 2012 года и по сегодняшний день АО «Новосибирскэнергосбыт» возглавляет рейтинг энергосбытовых компаний России.

Банк «Санкт-Петербург» открыл представительство в Новосибирске в 2016 году для работы с корпоративными клиентами в Сибири и на Дальнем Востоке. За это время клиентами представительства стали многие компании-лидеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Общий объем кредитных соглашений, заключенных представительством, на сегодняшний день превысил 17 млрд рублей.